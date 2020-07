Indignación en Barro pola falta de pediatra no Centro de Saúde

O portavoz do grupo municipal socialista en Barro, José Sanmartín, ven de denunciar a "incerteza e indignación" entre as familias do municipio polas consecuencias da falta de pediatra no Centro de Saúde de Barro.

Segundo José Sanmartín "a varias nais negáronlles este venres a atención aos seus fillos no servicio de pediatría que o Sergas derivou a Lérez tralo estado de alarma".

Nomeadamente, o voceiro socialista afirma que "polas informacións que nos trasladan veciños afectados levan tempo sen poder ser atendidos e, o que é mais grave, no Centro de saúde de Lérez, rexeitáronlles as citas para poñer as vacinas obligatorias, nalgúns casos urxentes en pequenos de meses ou de afeccións alérxicas".

O concelleiro do PSOE lembra que Barro é un municipio que ten crecemento poboacional "e non se poden retirar servicios básicos como a Pediatría".

"Nestes tempos onde todos andamos pensando na vacina do Covid para intentar recuperar a normalidade e ter mais tranquilidade, aquí parece que queremos retroceder a outras épocas", dixo Sanmartín. "En Barro Pediatría de novo Xa", sentenciou.