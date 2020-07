Rueda anima a votar "con contundencia" ao PP para evitar "experimentos"

Nin caer na confianza de que "todo está feito" nin no medo porque ir a votar será "totalmente seguro". É a mensaxe que trasladou este venres o presidente do PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, que animou a votar "con contundencia" ao PP para evitar "experimentos" en Galicia.

Nun mitin celebrado en Xeve, Rueda reclamou aos galegos que o próximo 12 de xullo aposten pola "experiencia de Feijóo" e non opten por un "multigoberno" que ameazaría a recuperación do país tras a pandemia do coronavirus.

"Nestes tres meses comprobouse diferenza de ter un goberno e outro", sinalou o candidato popular, que destacou que o programa do Partido Popular apoia ás persoas "que máis o necesitan", as familias, os emprendedores e os traballadores.

Ademais, preguntou cantas consellerías farán falta para contentar a catro partidos da oposición "se no Goberno central fixeron falta 22 ministerios para satisfacer a dous socios".

Rueda asegurou que "isto non é o que necesita Galicia e aínda menos neste momento", ao entender que á fronte da Xunta debe estar un goberno "único e cohesionado" que mire cara adiante e "non mire cara os lados por se o traizoan ou por se hai descoordinación".

Por último, o dirixente do PP puxo en valor a xestión do goberno galego nos últimos meses, nos que o executivo de Núñez Feijóo "demostrou a súa capacidade de resposta e respondemos con máis eficacia e anticipación.

"Pelexamos por cada vida e por iso houbo moitos maiores de 100 anos que recibiron a alta. E Galicia está orgullosa dese traballo, dos seus profesionais e do seu sistema sanitario", apuntou o tamén vicepresidente galego, que estivo acompañado de Lupe Murillo e Rafa Domínguez.