O GALP destina 773.000 euros ao financiamento de trece proxectos relacionados coa ría de Pontevedra

Reunión do GALP © GALP

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) da Rïa de Pontevedra acaba de facer público a listaxe definitiva dos proxectos beneficiarios da primeira convocatoria anual de axudas que otorga a Consellería do Mar e o Fondo Europeo do Mar a este colectivo para financiar aqueles proxectos produtivos e non produtivos para o sector do mar en Pontevedra.

Das 22 solicitudes recibidas, foron selecciones trece, das que seis corresponden a proxectos de cáracter produtivo e sete á outra categoría. O total das axudas achegadas é de 773.000 euros dun orzamento de 1,6 millóns de euros. Lembran desde o GALP que o crédito dispoñible non se esgotou nesta convocatoria á espera de realizar un novo concurso no mes de setembro.

Poden optar a estes fondos proxectos de todo a contorna da ría, de feito, o reparte de subvencións foi "bastante homoxéneo", explican. Sanxenxo, Poio e Marín contan cada un con tres iniciativas, mentres que Bueu e Pontevedra suman dúas cada un.

Na categoría de proxectos produtivos figura un centro de valoración dos produtos pesqueiros, o restaurante gastrocultural Ou Bruno, a restauración dun taller de construción tradicional para almacén, a instalación dunha minicetárea, a implantación dun novo proceso produtivo de lombos e filetes de peixe afumado e a construción dunha nave para a exploración de novas vías de negocio para Alinox Morrazo.

No apartado de proxecto non produtivos está a implantación da plataforma Xesmar na lonxa de Campelo, unha embarcación de vixilancia para o interior da ría de Pontevedra para a confradía de pescadores San Andrés de Lourizán, Sanxenxo: terra e mar, unha campaña para potenciar a Festa dá Cebola; a reparación do galeón Luisa do Club Mariño A Reiboa, unha campaña de concienciación no medio ambiente mariño do CN Portonovo, campaña de promoción do mercado de abastos de Marín e unha campaña do Concello de Pontevedra para descubrir ao Colón Gallego a través da ría de Pontevedra.