Póñense en marcha as ludotecas de verán do concello de Poio

As ludotecas de verán do Concello de Poio empezan a poñerse en marcha. A primeira en iniciar a súa actividade este mércores foi Campaverán, impulsada pola Concellería de Educación. Está previsto que o vindeiro luns comece o Espazo Concilia, organizado polo departamento de Igualdade.

A concelleira de Educación, Raquel Rodríguez, estivo presente na xornada inaugural do Campaverán, no CEIP Isidora Riestra. A edil do BNG fixo entrega ás crianzas de máscaras de protección e interesouse por como pasaron o confinamento coas súas familias. Cómpre lembrar que o Concello ofertou ata catro quendas, dispoñibles entre o 1 de xullo e o 31 de agosto, que se dividen por quincenas e o horario é de 7.30 a 15.00 horas.

O servizo está dirixido a nenos de idades comprendidas entre os tres e os doce anos, pertencentes a familias de Poio ou cuxos pais traballen nalgunha empresa do municipio.

A través destas ludotecas, o Goberno local reforza a súa aposta á hora de facilitar ás nais e pais de Poio fórmulas para poder conciliar a súa vida laboral e familiar durante os meses de verán. Raquel Rodríguez lembra que "a necesidade de poder conciliar, algo habitual no verán, viuse acentuada pola crise sanitaria da Covid-19. Entendemos que hai que impulsar e garantir mecanismos que faciliten a recuperación da economía familiar no noso municipio, logo da merma sufrida nos últimos meses por mor do confinamento".

As ludotecas cumpren de xeito escrupuloso con todas as medidas hixiénicas, de distanciamento e sanitarias que marcan as autoridades competentes. Para iso, limitouse o número de prazas e apostouse por espazos que axuden a garantir estes requisitos. Deste xeito, por exemplo, os menores divídense en diferentes grupos á hora de realizar as actividades.