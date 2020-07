O Grove retira a publicidade de casas de apostas no campo de fútbol

Campo de fútbol do Grove sen publicidade de casas de apostas © Concello de O Grove

O campo de fútbol do Grove xa non volverá lucir publicidade de casas de apostas. En cumprimento do acordo plenario alcanzado no 2019 e agora que os plans de desescalada permíteno, o goberno local continúa facendo realidade a moción presentada por Esquerda Unida relacionada co control da proliferaión das casas de apostas e a toma de medidas para a prevención da ludopatía.

Entre as propostas aprobadas, unha que estaba aínda pendente de execución polo estalido da pandemia era a eliminación dos espazos públicos de toda cartelería ou publicidade de casas de apostas, especialmente no referido a zonas deportivas ou espazos frecuentados por xente nova.

Con este obxectivo, os operarios municipais retiraron esa publicidade do campo de fútbol municipal Monte da Vila, o único lugar que contaba con este tipo de publicidade.

Ademais, o Concello ten sobre a mesa outras accións que poñerán en marcha a medida de que a situación sanitaria se vaia normalizando tanto en centros educativos como en lugares de práctica deportiva.