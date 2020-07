Arranca o Concilia Bueu coa participación de máis de setenta nenos e nenas

Máis de setenta nenos e nenas participan desde este mércores nunha nova edición dos campamentos Concilia Bueu, organizados polo Concello durante os meses de xullo de agosto.

Os participantes, que teñen entre 3 e 12 anos, gozarán de dous obradoiros que se farán en diversos grupos e que tratarán sobre artes plásticas e patrimonio cultural de Bueu.

Macu Rodríguez, concelleira de Benestar Social, explicou que este programa social ten por obxectivos favorecer a conciliación laboral e familiar e ofrecer unha alternativa de lecer para os nenos que estiveron tanto tempo nas casas debido ao confinamento domiciliario.

Por iso, e como medida excepcional, o programa será de balde para as familias, asumindo o Concello a totalidade do custe do mesmo.

Así mesmo, o Concello garantirá a seguridade e hixiene nos dous obradoiros. Así, as nenas e nenos participantes dividiranse en grupos de nove persoas que se distribuirán entre certos espazos do CEIP A Pedra e do IES Johán Carballeira.