Termómetro nada máis chegar, botas desinfectadas e un terzo do aforo: así se adapta o albergue aos peregrinos da era Covid-19

Novas medidas de hixiene e limpeza no albergue de peregrinos de Pontevedra © Mónica Patxot

A experiencia de realizar o Camiño de Santiago xa non será a mesma coa nova realidade que chegou para quedar coa pandemia do coronavirus. O uso xeneralizado de máscara, a distancia de seguridade e o inevitable medo ao contaxio marcarana e cambiarán irremediablemente e obrigaron a realizar adaptacións en todos os servizos que ofrecen ao peregrino.

En Pontevedra, o albergue Virxe Peregrina xa o ten todo listo para a chegada este mércores 1 de xullo dos primeiros camiñantes e, nas horas previas, realizaron unha demostración de todo o protocolo de seguridade e hixiene posto en marcha. "Que saiban en Australia, en Canadá, en Estados Unidos e en Brasil que no albergue tomamos todas as medidas que están nas nosas mans para recibir aos peregrinos como se merecen neste tempo tan difícil", explicou Tino Lores.

O presidente da Asociación Amigos do Camiño Portugués e director responsable do albergue desde a súa apertura en 1999 explicou que, como todos os albergues do Camiño, fixeron un "gran esforzo" que se abra este mércores 1 de xullo, mesmo día que se abren as portas da Catedral de Santiago e do Centro Internacional de Acollida ao Peregrino, onde se expide a Compostela, e que "o mundo saiba que aquí estamos preocupados e estamos a poñer todos os medios para que os peregrinos sentan seguros".

Eses medios aos que fai referencia testáronse este martes e inclúen a posta en marcha de medidas de protección tanto para os peregrinos como para os hospitaleros, voluntarios que, na súa maioría, superan os 70 anos e, por tanto son grupo de risco en caso de contaxio. Garantiuse, a través da instalación de biombos, que non teñan ningún contacto entre eles.

Xa antes de entrar no albergue os peregrinos pasan dous filtros. O primeiro, na entrada, inclúe que faciliten ao persoal a súa credencial de peregrino e a súa identificación persoal e pónselles o termómetro para coñecer a súa temperatura temporal e descartar un posible contaxio.

No caso de que o camiñante non teña febre nin presente outros síntomas como cansazo , esgotamento, tose ou dificultades respiratorias, pode pasar ao segundo filtro, pero se o hospitalero nota algo sospeitosos chamará ao teléfono habilitado pola Xunta para sospeitas de pacientes con Covid-19.

Tino Lores insiste en que antes chegaba un peregrino e dicíalles "durmo en calquera sitio" e buscábaselles un oco, pero nesta nova normalidade non hai marxe para ningunha concesión, "xa non poden durmir en calquera lado nin vir tres días sen lavar porque hai medidas hixiénicas e sanitarias". Loxicamente, "o peregrino que vén camiñando, vén suado, pero vir suado non é vir noutras condicións de limpeza ou embriaguez", engade.

Unha vez superado ese primeiro filtro, entra no albergue, realízase o checking na recepción, a través dun biombo e se ningún contacto, "dános os datos e cubrímolos nós, non hai ningún contacto, nin o bolígrafo". Nese momento, dáselle unha saba individual e dun só uso para a súa estancia.

Para acceder é obrigatorio o uso de máscara e o peregrino debe pasar por unha alfombra con líquido desinfectante para limpar o calzado. Ademais, entrégaselle unha bolsa para as botas, por se quere deixalas xa na entrada, e outra para a mochila. Os aveños persoais si pode levalos á habitación, pero situará esta bolsa na cama superior da súa liteira e non a poñerá en contacto con nada nin ninguén máis.

O protocolo anti contaxios implicou reducir o aforo dos 72 peregrinos habituais a 22, distribuídos en dúas habitacións dun máximo de 11, con só as camas inferiores ocupadas. Ademais, non poden deixarse obxectos no chan porque se redobrou a limpeza e se desinfectará todo o albergue pola mañá e pola tarde.

O albegue anti Covid-19 ten, ademais, un circuíto de entrada e saída para que os peregrinos non se crucen, adaptou os espazos comúns para que se respecten as distancias de seguridade e esixe que cada usuario desinfecte o espazo que utiliza ao entrar e saír do comedor e as zonas comúns e nas duchas e aseos.

Xa pola mañá, antes de renovar o seu camiño, deberá tirar a saba dun só uso e as bolsas que utilizou para as botas e a mochila a unha papeleira habilitada para a ocasión. E non esquecerse de saír polo lugar indicado, pero non cruzarse con posibles contaxios.