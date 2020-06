Investigan unha pelexa no botellón na que un mozo recibiu un botellazo na cabeza

Botellón na rúa © Mónica Patxot

A Policía Nacional está a investigar unha pelexa rexistrada na madrugada do sábado ao domingo nas inmediacións do recinto feiral de Pontevedra durante o transcurso do botellón que se adoita celebrar na zona as fins de semana.

Os axentes acudiron á zona tras recibir unha chamada sobre as 1.20 horas da madrugada na que se relataba que había moita xente e se estaba a producir unha pelexa. Cando chegaron os axentes da Policía Local e Nacional xa non había ningunha pelexa e as persoas que seguían no lugar restaron importancia ao enfrontamento e sinalaron que todos os implicados xa se foron.

Con todo, pouco despois a Policía Nacional localizou nas inmediacións a un mozo de 18 anos que presentaba unha brecha na fronte e relatou que o golpearan por detrás cunha botella e que os agresores xa non estaban en lugar.

Os policías non localizaron aos agresores e o mozo ferido tampouco formalizou aínda ningunha denuncia polo ocorrido, segundo confirmaron fontes oficiais da Policía Nacional.

Con todo, esa mesma noite, unha hora máis tarde, a Policía Local de Pontevedra tivo outra intervención que podería ter relación co ocorrido no botellón. A non moita distancia do recinto, na intersección entre cálelas Pai Amoedo e Cruz Vermella, un mozo dirixiuse á policía e relatoulles que fora agredido e que os seus dous agresores marcáronse.

O ferido facilitou a descrición dos agresores e pouco despois os policías localizáronos e identificáronos. Barállase a posibilidade de que esta agresión teña relación coa ocorrida no botellón e que os agresores poderían tamén estar relacionados co ocorrido no coñecido como ' botellódromo'.