Os contaxios de covid-19 estáncanse na área sanitaria

Evolución do casos de coronavirus na área sanitaria de Pontevedra ata o luns 29 de xuño

Este luns 29 de xuño a área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés continúa sen pacientes Covid hospitalizados en planta. Isto quere dicir que, nin no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, nin no Hospital do Salnés nin en QuirònSalud Pontevedra hai persoas ingresadas por esta patoloxía.

Segundo informan fontes oficiais da Consellería de Sanidade, "esta área mantense sen pacientes ingresados con coronavirus en área de coidados críticos".

Permanecen activos en toda a área Sanitaria 9 casos Covid-19, que evolucionan nos seus domicilios.

Desde o inicio do plan de continxencia do Covid-19 curáronse 893 pacientes (é a mesma cifra que no día de onte) e faleceron por este virus na área sanitaria 16 pacientes.