Un condutor búlgaro encaixa o seu camión nunha pista estreita de Leborei na parroquia de Cerponzóns

Un camión queda encaixado nunha pista de Leborei © Liliana Casás Un camión queda encaixado nunha pista de Leborei © Liliana Casás

Liliana Casás, a presidenta da asociación veciñal O Chedeiro de Cerponzóns, está desesperada. A súa casa atópase nunha pista de Leborei, un lugar da parroquia pontevedresa que é transitado habitualmente por numerosos vehículos que utilizan esta pista para cruzar cara á N-550, a estrada a Santiago, ou á PO-531, a estrada que une Pontevedra e Vilagarcía.

Ao intenso tráfico habitual, esta veciña ten tamén que facer fronte a situacións como a que se producía este domingo. Un condutor búlgaro que manexaba un camión de grandes dimensións accedía a esta pista posiblemente atendendo ao GPS e terminou impactando contra un poste da luz, quedándose encaixado no medio da estreita vía.

Liliana afirma que este tipo de incidentes son habituais sobre todo entre condutores de fóra de Pontevedra porque, a pesar das demandas veciñais, en ningún lugar hai un sinal que indique as estreitas dimensións da pista. E así, este condutor impactaba contra o poste da luz causando danos na dirección da cabina do camión. A partir de aí, Liliana tentou axudarlle pero a comunicación era complicada porque o home non falaba outro idioma máis que búlgaro e que só acertaba a dicir: "Non signal, non signal".

Finalmente coa axuda da presidenta de O Chedeiro, que utilizou un tradutor do móbil, logrou poñerse en contacto co seguro para avisar a un guindastre que puidese levar a cabo a retirada do vehículo. Tamén chegaban axentes da Garda Civil de Tráfico para auxiliar o condutor. Pero mentres se realizaban os trámites, decenas de vehículos colapsábanse na pista ao tentar utilizala como estrada de circunvalación. Os residentes da zona sinalan que se nese momento precisan saír das súas vivendas cun vehículo resultaría imposible. "Os veciños axudamos nestas situacións aos condutores, á Policía e á Garda Civil", indica Liliana Casás, "pero estamos cansos de que non se nos escoite para resolver esta situación".

Indica que desde 2013, cando asumiu a presidencia da asociación reiterou a demanda de sinais a través dos Consellos Parroquiais para unha zona que, ademais, é moi transitada por peregrinos porque forma parte do roteiro do Camiño Portugués a Santiago. A situación empeorou cando se mellorou o pavimento e construían o paso elevado sobre a vía do tren provocando un incremento da circulación de vehículos.

A pesar das peticións veciñais, afirma que desde o Concello só decidiron instalar lombos para reducir a velocidade pero non se estableceu ningún aviso que impida o tránsito de vehículos de grandes dimensións. "Xa non se que facer", afirma Liliana, "só me queda darme cabezazos contra os muros".