Dúas persoas feridas, unha delas menor de idade, en senllos accidentes de tráfico en Cambados

Accidente entre un turismo e unha motocicleta en Vilariño, Cambados © Servizo de Emerxencias Accidente entre un turismo e unha motocicleta en Cambados © Servizo de Emerxencias

Dous accidentes producíanse durante a tarde do sábado no municipio de Cambados co resultado de dúas persoas feridas que tiveron que ser trasladadas ao Hospital do Salnés para unha exploración dos danos sufridos.

O primeiro dos accidentes rexistrábase na PO-300, na parroquia de Oubiña. Un home de 69 anos resultaba ferido, segundo informa o Servizo de Emerxencias do Concello de Cambados e foi evacuado ao Hospital do Salnés. Na intervención participaron, ademais de Emerxencias de Cambados, unha ambulancia do 061, a Policía Local e axentes da Garda Civil de Tráfico.

A últimas horas da tarde, un mozo que viaxaba nunha motocicleta era golpeado por un vehículo na estrada PO-300, na parroquia de Vilariño. O mozo, un menor de 17 anos, foi trasladado ao Hospital do Salnés.

Ata o lugar desprazouse unha ambulancia do 061, ademais doutra ambulancia medicalizada, o servizo de Emerxencias, axentes da Policía Local e da Garda Civil de Tráfico e Atestados.