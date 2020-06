Volven os divertidos vermús de Pinto e Maragota para celebrar o Día do Orgullo LGTBIQ+ 2020

Actuación de MarikasXlaFiesta, Meiga_i e Ariezzz © Diego Torrado

A praza da Verdura encheuse de público no regreso dos Vermús de Pinto e Maragota, que no atardecer deste sábado 27 na súa sesión Circas ofrecía as actuacións de MarikasXlaFiesta, Meiga_i e Ariezzz.

Con humor, música e baile, o público participou e divertiuse durante esta sesión que se realizaba para festexar o Día do Orgullo LGTBIQ+, que se celebra este domingo 28 de xuño. Paloma Castro, concelleira de Igualdade, acudía ao evento en compañía dos concelleiros do grupo socialista Tino Fernández e Iván Puentes e o candidato socialista por Portevedra, Rafael Cotelo.

O espectáculo buscaba, dunha forma desenfadada, concienciar sobre a necesidade social de respectar todas as identidades sexuais e reivindicar o dereito para vivir libremente sen sufrir discriminacións por ser lesbiana, gai, bisexual, persoa transxénero ou intersexual.

Este acto englóbase no programa da Semana do Orgullo LGTBIQ+ que desenvolve o Concello de Pontevedra e que se visibiliza coa instalación dunha bandeira cos cores do arco da vella no balcón da antiga Casa do Concello.