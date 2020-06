Protesta de loito dos autónomos en Pontevedra

Concentración de autónomos na praza de España © Diego Torrado

A praza de España non só foi escenario da manifestación contra o mitin de Vox, á mesma hora e no mesmo lugar estaba tamén convocada unha concentración por parte dos autónomos para expresar o seu enfado polas consecuencias económicas que a crise sanitaria provocou a estes traballadores.

Vestidos completamente de negro e cos petos do pantalón cara a fóra, os autónomos pretendían escenificar a ruína na que acabarán moitos deles se o Goberno non aplica as políticas e axudas necesarias para salvar a unha parte fundamental do tecido laboral do país.

Durante unha hora concentráronse nesta céntrica praza. Gardaron un minuto de silencio en homenaxe ás vítimas da pandemia e tamén pola perda de moitos negocios. E para pechar o acto procederon á lectura dun manifesto co que esixen solucións para este sector.