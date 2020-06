Virginia Marescot Álvarez, premio 'Protagonistas del Mañana' do Rotary Club

A estudante Virginia Marescot Álvarez foi escollida polo xurado do Rotary Club Pontevedra como o mellor expediente curricular do municipio durante a gala celebrada este venres 26 nas instalacións do Liceo Casino na Caeira.

O certame do Premio 'Protagonistas del Mañana' céntrase na escolla entre estudantes de 14 a 19 anos do municipio o mellor currículo. Ademais tamén se teñen en conta as capacidades individuais de investigación, o emprendemento, accións de carácter social e os valores humanos e intelectuais.

Sindo López, presidente do Rotary Club, entrega o galardón nesta edición especial, na que os asistentes portaban máscaras protectoras debido ás normativas de seguridade sanitaria pola irrupción da Covid-19.

Como finalistas deste premio quedaron Daniel González, Jaime Rea, Paula Juncal, Manuel Argibay e Pedro Fernández, que recibiron un diploma. O premio para a gañadora consiste nun curso de Galicia Business School e a entrega dun agasallo e dun diploma Cum Laude.