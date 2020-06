Centos de persoas demandan a destitución da xerencia dos Hospitais de Pontevedra se non abre vías de diálogo

Manifestación para reclamar diálogo á xerencia do Complexo Hospitalario de Pontevedra © Mónica Patxot Manifestación para reclamar diálogo á xerencia do Complexo Hospitalario de Pontevedra © Mónica Patxot

Por segunda vez, os sindicatos CESM Galicia, Co.Bas e Prosagap saían á rúa nas últimas semanas, nesta ocasión co apoio da Comisión de Centro de Atención Hospitalaria da área Sanitaria de Pontevedra e a CGT, para demandar que se abra unha mesa de negociación entre a Xerencia dos centros hospitalarios de Pontevedra e os representantes do persoal.

Sinalan que as demandas por parte dos profesionais repítense desde hai anos ante a precariedade laboral e a política de privatizacións que se está levando a cabo desde a Xunta de Galicia. Reclaman que se dignifique o traballo do persoal sanitario.

Os convocantes realizaban o percorrido con máscaras protectoras e entoando proclamas como "Feijóo escoita, a sanidade está en loita", "máis propietarios e menos precarios" ou ""cabreados, el SERGAS nos tiene muy cabreaditos" a ritmo do 'Despacito', de Luís Fonsi.

Piden ao conselleiro de Sanidade #Jesús Vázquez Almuíña que, se continúa sen haber negociacións, destitúa ao actual equipo directivo por un grupo profesional competente que manteña empatía cos traballadores. Afirman que a xerencia que lidera José Ramón Gómez menospreza aos empregados dos centros hospitalarios.

E acusan ademais a Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta, de danar tanto a Atención Primaria como ao conxunto do sistema público de saúde a través da externalización de servizos, que pasan a mans privadas. E afirman que, desde o goberno autonómico, se desviou diñeiro público directamente aos centros hospitalarios concertados.

Alertan sobre a próxima privatización do servizo de Mantemento na primeira fase do concurso do Gran Montecelo e temen que tamén suceda o mesmo con lavandería, subministracións ou cociña.

