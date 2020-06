A zona cero da praza da Liberdade segue a deteriorarse á espera da reapertura da súa cafetería

Danos e lixo na parte traseira da cafetería da Praza da Liberdade © Mónica Patxot

Non é o escenario dun bombardeo nin o plano dunha película postapocalíptica, a única catástrofe que ocorreu na céntrica praza da Liberdade de Pontevedra foi unha penosa xestión por parte dos últimos concesionarios dunha cafetería que leva máis de dous anos pechada e que ten unha cara oculta chea de lixo. Mentres o Concello busca empresas que se fagan cargo desta instalación de titularidade municipal, mobiliario destartalado, pintadas, vexetación descoidada e ata os restos dun incendio devalúan día a día un inmoble polo que ninguén parece querer poxar.

Centos de pontevedreses pasan a diario por diante desta estrutura alleos ao esterqueira que se esconde no seu parte traseira. Caixas de refrescos e cervexa levan anos amontoadas nun recinto rodeado por un valo de arame que parece ser un almacén exterior do local. No mesmo espazo amontóanse os restos dun incendio que afectou á cafetería en xullo do 2019 cando xa se atopaba pechada. Os efectos das lapas, coa pintura derretida, son aínda visibles.

E entre a grava miúda desta entulleira, crece sen control a vexetación. Todo o contrario ao que ocorre nunha enorme maceta que preside o centro da antiga terraza traseira da cafetería, cuxas plantas levan anos sen recibir os coidados necesarios e zozobran entre a seca e o avance das malas herbas.

O pavimento deste espazo tampouco se libra da desatención. Os listóns que daban forma ao chan están, no mellor dos casos, soltos e móvense ao pisar sobre eles. Outros, en cambio, foron arrincados deixando perigosas achas de madeira ao alcance de calquera.

O abandono do lugar e o pouco tránsito de persoas por esta zona converte as paredes nun lugar máis que atractivo para que os afeccionados á arte urbana practiquen os seus dotes coa pintura en spray, aínda que a factura destas obras que visten boa parte da parede traseira da cafetería son de dubidosa calidade.

Pero aínda hai máis ingredientes neste cóctel de depreciación dun negocio de localización inmellorable: unha zona residencial, lindeira coa Audiencia Provincial e xusto encima dun aparcadoiro. A afluencia de público, a priori, parece garantida. Con todo, desde o goberno local viron como fracasaban todos os intentos de adxudicar a cafetería.

Os dous últimos concursos quedaron desertos. O Concello pedía unha canon anual de 12.000 euros durante os 15 anos de concesión, mentres que para volver reabrir o negocio sería necesaria un investimento superior aos 100.000 euros para adaptar o local ás normativas vixentes. En maio do 2019, despois de pecharse sen ofertas o proceso de licitación, o goberno local decidiu contratar de forma directa a unha empresa que xestione a cafetería.

Un ano despois, esa cafetería na que moitos pais tomaban un refresco mentres os cativos correteaban sen perigo pola praza ou na que os traballadores apuraban un café durante un descanso na súa xornada laboral permanece pechada e sen visos de que esa zona cero do centro de Pontevedra vaia a volver á vida pronto.