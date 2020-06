Continúan as protestas dos traballadores das residencias de maiores para conseguir melloras laborais

Protesta dos traballadores da residencia de maiores de Campolongo, que esixen mellores condicións laborais © PontevedraViva

Os traballadores da residencia de maiores de Campolongo volveron manifestarse este xoves. É a quinto xoves consecutivo que saen á rúa desde a declaración do estado de alarma co obxectivo de visibilizar o seu malestar e esixir, despois do exemplar traballo realizado durante a pandemia, a recuperación dos dereitos laborais que foron perdendo na última década.

Entre as súas reivindicacións está o incremento de prazas públicas e de xestión directa nestes centros, a recuperación das compensacións por festivos e domingos traballados, a transformación de todos os contratos de fin de semana ou inferiores a xornada completa e un recoñecemento ao esforzo realizado durante a crise sanitaria provocada pola Covid-19 que desemboque na mellora das condicións laborais.

Durante a protesta, convocada de forma simultánea en diferentes cidades de Galicia polos sindicatos maioritarios, os participantes lamentaron a falta de interlocución coa Xunta e prometen manter as mobilizacións ata conseguir un acordo co goberno autonómico.

Consideran "unha burla" a oferta da Consellería de Política Social consistente en "cheques gourmet" a trocar por noites de hotel ou comidas en restaurantes como medida para pagar o esforzo do persoal dos centros de menores, dependentes ou de maiores que xestiona a Xunta.