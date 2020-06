Sen cambios na incidencia do coronavirus na área sanitaria: oito casos activos e ningún paciente curado novo

Test para o estudio epidemiolóxico do coronavirus © Diego Torrado

Sen cambios na incidencia do coronavirus na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés. Mantense, como desde finais da pasada semana, en oito casos activos que a confirman como a zona de Galicia con menos positivos.

Segundo a última actualización de datos realizada polo Servizo Galego de Saúde, este xoves 25 de xuño mantense nas mesmas condicións epidemiolóxicas, sen pacientes con coronavirus hospitalizados en planta ou en unidades de coidados intensivos, nin no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, nin no Hospital do Salnés nin en QuirónSalud Miguel Domínguez Pontevedra.

Todos os casos activos son pacientes que evolucionan nos seus domicilios e hai días que non se rexistran novas curacións.

Desde o inicio do plan de continxencia da COVID-19 curáronse 893 pacientes e faleceron 16 persoas na área sanitaria.

Segundo a última actualización da Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 333, dous máis que o mércores. Deles, 102 son da área da Coruña, 27 da de Lugo, 22 da de Ourense, 8 da de Pontevedra, 135 da área de Vigo, 28 da de Santiago, e 11 da de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, 5 están en unidades de hospitalización e 328 no domicilio. Non hai pacientes positivos en UCI. Polo de agora, en Galicia hai un total de 10.563 persoas curadas, rexistrándose 619 falecementos.

O número de PCR realizadas é de 170.204 e o número de casos de coronavirus detectados en centros residenciais de servizos sociais de Galicia supón o 0,01% do total das persoas residentes. Dos 331 casos positivos na comunidade, 4 son usuarios e un é profesional de centros residenciais. Do total de falecidos ata o de agora, 132 contabilizáronse en residencias e 142 en hospitais e residencias integradas.

A Consellería de Sanidade reitera que a cidadanía empregue o número 061 só para emerxencias ou casos graves e aconsella utilizar o número gratuíto do 900 400 116 para consultar dúbidas ou síntomas leves de coronavirus.

Sinalar, ademais, que o Sergas ten ao dispor da cidadanía a páxina web https://coronavirus.sergas.gal/ na que se pode consultar información dirixida á poboación, aos profesionais sanitarios e a outros colectivos.