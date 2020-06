Ponte Sampaio sae á rúa para esixir o regreso do médico ao centro de saúde

A plataforma veciña de Ponte Sampaio planea unha concentración diante do centro de saúde da parroquia este sábado a partir das 18 horas para esixir o regreso do médico á parroquia. O colectivo presentou este martes a solicitude na Subdelegación de Goberno para conseguir a autorización para realizar a protesta.

Desde a agrupación recordan que o Concello de Pontevedra dispón dunha instalación na parroquia, o Centro Cultural, no que se poderían reiniciar de inmediato as consultas con todas as garantías sanitarias ao dispoñer de portas de entrada e saída independentes e dimensións suficientes.

Entenden os veciños que a negativa do Sergas ao retorno do médico ao consultorio trátase dunha medida dilatoria cuxo único propósito é acabar pechando a instalación co grave prexuízo que causaría á parroquia.

Co centro de saúde pechado, a única opción dos pacientes é acudir ao centro médico Virxe Peregrina, no centro de Pontevedra, nun momento no que non estaban permitidos os desprazamentos. Esta decisión provocou un grave problema a boa parte da poboación, moitos de avanzada idade, que tiñan que abandonar o confinamento para trasladarse ao centro a por os seus tratamentos e atención médica co risco de contafgio que iso supoñía.

Ante esta situación, a plataforma veciñal recolleu nun só día máis de 610 firmas de veciños coas que reclamaba a reapertura inmediata do centro sanitario co persoal que o atencía (médico e enfermeiro) antes da declaración do estado de alarma.

A presión veciñal e o apoio do Concello de Pontevedra permitiu que o Sergas destinase ao centro sanitario un enfermeiro para mediados de xuño, pero segue aínda pendente o retorno do facultativo.

A negativa do Sergas para reiniciar a actividade normal no consultorio quedou plasmada, ao entender dos afectados, cando ordenou retirar unha pancarta instalada na fachada do centro sanitario que daba conta da reivindicación veciñal despois dunha visita do vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda.

Por iso, desde o colectivo veciñal advirten que continuarán presionando todo o tempo que sexa necesario ata conseguir o retorno da atención médica á parroquia e o servizo sexa reposto de forma integral por parte do Sergas.