A celebración presencial de 13 exames finais leva de novo alumnado ás aulas

Primeiros exames presenciais na Universidade de Vigo © Universidade de Vigo

Os estudantes do grao en Fisioterapia Belén Gómez e Ismael Carrera convertéronse este luns nos primeiros alumnos da Universidade de Vigo en realizar un exame de xeito presencial despois de que a crise sanitaria xerada pola covid-19 obrigase á suspensión da actividade docente presencial o pasado mes de marzo.

O pasado 2 de xuño, o Consello de Goberno aprobou a celebración presencial de exames finais da convocatoria de xullo en 13 materias das titulacións que se imparten nas facultades de Fisioterapia e Belas Artes e na Escola de Enxeñaría Forestal, que cumprían os requisitos esixidos en canto o número de estudantes e a imposibilidade de avaliar as materias sen celebrar unha proba presencial.

Concretamente, Fisioterapia acolle ao longo desta semana os exames correspondentes á parte práctica de tres materias e a EE Forestal celebrará tamén tres exames presenciais nesta convocatoria, mentres que, ao longo do mes de xullo, terán lugar na Facultade de Belas Artes sete avaliacións presenciais de materias que requiren a presentación de obras e instalacións ou de prototipos téxtiles.

Segundo recolle o Diario da Universidade de Vigo, a primeira destas probas, correspondente á parte práctica da materia Fisioterapia xeral I, desenvolveuse este luns ao mediodía nunha facultade que, na presente semana, acollerá outros dous exames presenciais. En todos os casos, explica a decana, Eva Lantarón, trátase das avaliacións correspondentes á parte práctica das materias, "nas que avaliamos habilidades manuais, polo que a mellor forma de facelo é vendo como os alumnos actúan sobre o paciente, mentres que os exames teóricos seguen realizándose de xeito virtual a través do Campus Remoto".

Os estudantes acceden aos laboratorios por parellas, de tal xeito que un realizará os exercicios propostos mentres o outro exerce como paciente. "Trátase de exames que realizan moi poucos alumnos", engade Lantarón, que sinala que os estudantes deben realizar as probas cos correspondentes equipos de protección individual, procedéndose á finalización de cada proba á desinfección da padiola na que se levou a cabo.

Tralos dous alumnos que se examinaron nesta xornada, tres farano este martes da materia Fisioterapia neurolóxica e especial, mentres que 14 farano entre xoves e venres de Fisioterapia respiratoria e masoterapia especial, nun exame que para garantir as medidas de seguridade, "levarase a cabo en dous días, en dous laboratorios á vez", explica Lantarón.

TRES EXAMES, TRES ESTUDANTES

Tamén na presente semana comezarán a desenvolverse na Escola de Enxeñaría Forestal os tres exames presenciais aprobados para esta convocatoria. O primeiro será o da materia Patoloxía e pragas forestais, que require do uso de material de laboratorio e ao que acudirán tres estudantes. As outras dúas probas, das materias de Botánica e Zooloxía, só serán realizadas de forma presencial por unha alumna do Programa de Integración de Universitarios con Necesidades Específicas de Apoio Educativo (Piune), que así o solicitou, manténdose a modalidade virtual para o resto de estudantes.

PROXECTOS ARTÍSTICOS E PROTOTIPOS TÉXTILES

No referido a Belas Artes, levaranse a cabo sete avaliacións presenciais ao longo do mes de xullo. Dúas delas, correspondentes ao grao en Belas Artes; as referidas á materia Proxectos de escultura e instalacións, dada a importancia que ten nesta materia o espazo de intervención e a súa transformación, e a defensa de traballos de fin de grao, en ambos casos só para casos concretos, por parte dun número reducido de alumnos.

No caso dos TFG, explica o seu coordinador, Juan Loeck, "agárdase que a maior parte dos alumnos e alumnas", presenten os seus traballos "de maneira virtual, como está sucedendo na convocatoria de xuño", mais ofrécéselle tamén a posibilidade de solicitar a defensa presencial, para casos como, por exemplo, os de "instalacións tridimensionais". Nestes casos, as e os estudantes montarán os seus proxectos con antelación "en espazos compartimentados da facultade e non estarán presentes durante a avaliación do tribunal", explica Loeck.

Os outros cinco exames corresponden ao mestrado en Deseño e Dirección Creativa en Moda, que, en casos como os das materias Proxectos de deseño I, Proxectos de deseño II e Procesos de investigación e creación, implican o desenvolvemento de prototipos téxtiles, cuxa selección de materiais, texturas e acabados requiren dunha avaliación presencial.

O mesmo acontece coa defensa de traballos de fin de mestrado, que se levará a cabo de xeito presencial tanto en xullo como, principalmente, en setembro. O feito de que o mestrado de Esdemga teña un máximo de 20 alumnos por curso contribúe neste senso a que poidan organizarse as presentacións de forma individual, en diferentes quendas. O mesmo acontece coa materia Laboratorio de materiais, onde se avalían estampacións cuxos detalles non poderían apreciarse de forma virtual e para a que tamén se promoverá unha presentación individual de orixinais.