O PSOE de Cerdedo-Cotobade denuncia o crecemento descontrolado de maleza nas zonas máis atractivas do municipio

A agrupación socialista de Cerdedo-Cotobade urxe ao Concello a poñerse ao choio na limpeza das zonas recreativas e áreas de esparexemento do municipio na que a maleza está a crecer sen control. Critican desde a oposición que, unha vez superada a fase máis crítica da pandemia, o goberno local siga sen actuar nestas zonas que son un reclamo turístico para a captación de visitantes.

Esixen ao executivo que encabeza Jorge Cubela que inicie os labores de limpeza en tres frontes. En primeiro lugar a eliminación da vexetación que invade xa rúas e estradas dificultando o tránsito de peóns e poñendo en perigo a seguridade viaria.

En segundo lugar e coa premisa de que este verán o turismo local gañará enteiros, os socialistas piden prestar unha maior atención aos roteiros de sendeirismo e zonas de interese turístico do municipio. Denuncian que moitos lugares, como a Carballeira dá Portela ou a praia fluvial do Pozo Negro, están mal sinalizados e presentan deficiencias que urxen corrixir.

Finalmente, alertan de que nos parques infantís e áreas recreativas a maleza alcanzou tal tamaño que supera en altura da cativada privándoos de facer uso destas instalacións.

Por todo iso, os socialistas de Cotobade piden ao Concello que corte e limpiee as zonas de vexetación e que as acondicione para facilitar a vida á cidadanía. "Para que todos podamos gozar dos pequenos paraísos verdes que nos regala o noso concello", remata a portavoz, Lina Garrido, no seu comunicado.