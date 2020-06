O PP súmase á petición do Sergas e reclama ao Concello que ceda o edificio anexo ao consultorio de Ponte Sampaio

O PP de Pontevedra presentou este luns unha moción solicitando ao Concello a cesión ao Servizo Galego de Saúde do edificio anexo ao consultorio médico da parroquia de Ponte Sampaio, unha dependencia municipal que se usaba como biblioteca e que na actualidade está pechada.

Con esta petición, o PP súmase á petición que realizou o Sergas xa oficialmente ao Concello a semana pasada, cando explicou que a única forma de que este consultorio recupere a atención médica é que se ceda o edificio anexo.

O presidente do PP local, Rafa Domínguez, visitou o consultorio co presidente da asociación veciñal Héroes de Ponte Sampaio 1809, Ramón Agulla, que nas últimas semanas xa pedira a cesión deste edificio. A petición chegou despois de que o Sergas pechase o consultorio nos momentos máis complicados da pandemia. Semanas atrás, reabriuse parcialmente, pero só co servizo de Enfermería, sen atención facultativa.

Domínguez faise eco da demanda do Sergas e pide ao Concello que ceda o edificio para "poder asegurar a volta da médica a este espazo sanitario". A Consellería de Sanidade argumenta que o espazo actual non cumpre os requisitos mínimos para desenvolver a actividade de Atención Primaria e fai falta amplialo.

Así, explica que este espazo sanitario non ten posibilidade de habilitar salas de illamento, entre outras carencias, por iso a Xerencia da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés trasladou aos sanitarios ao ambulatorio Virxe Peregrina, a trece quilómetros do seu emprazamento habitual.

O líder do PP sostén que na actualidade veciños, enfermos e os seus familiares, moitos deles moi maiores e sen medios para desprazarse, son obrigados a desprazarse ata o centro da cidade e cre que é "obrigación do Concello" poñer en disposición do Sergas estes espazos para que a Xunta de Galicia poida volver poñer en funcionamento este centro médico.

"Esperamos que o Concello non teña problema en tratar de normalizar a situación e atender unha demanda veciñal amplamente compartida polos cidadáns", conclúe Domínguez.