Buscan por terra, mar e aire un pescador cuxa embarcación apareceu á deriva no Grove

Procura dun pescador desaparecido na costa do Grove © Gardacostas de Galicia

Equipos de emerxencias buscan por mar, aire e terra a un pescador que desapareceu nas últimas horas na Ría de Arousa. Saíu a faenar e a súa familia non volveu a saber nada del, ata que esta mañá a súa embarcación apareceu baleira e á deriva na costa do Grove.

Persoal do servizo marítimo da Garda Civil, dos Gardacostas de Galicia e a embarcación Salvamar Sargadelos de Salvamento Marítimo buscan por mar ao pescador mentres que o helicóptero Pesca 1 dos Gardacostas de Galicia busca por aire.

Por terra a procura do desaparecido implica a voluntarios de Protección Civil de Vilanova e tamén membros do Servizo Local de Emerxencias do Grove, a Policía Local do Grove e a Garda Civil.

Segundo informou o 112 Galicia, a embarcación apareceu á deriva en Porto Meloxo sobre as dez da mañá. Localizouna persoal da Confraría de Pescadores do Grove e deixárona suxeita a unha batea, ata que foi remolcada ao porto de Vilanova de Arousa, de onde é natural o desaparecido.

De momento, non hai noticias do paradoiro deste pescador, de 44 anos e cuxa muller denunciou a súa desaparición este venres. Segundo fontes da Garda Civil, a esposa relatou que o pescador saíu pescar sobre a medianoite e non volveu á casa.

O operativo de procura por aire, mar e terra está a percorrer un arco entre Vilagarcía e O Grove na procura dalgún indicio.