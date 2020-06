Fundación A.M.A. abre a convocatoria do VII Premio Nacional Mutualista Solidario dotado con 60.000 euros

Diego Murillo, presidente de Honra de A.M.A. © A.M.A.

A Fundación A.M.A. convoca un ano máis o Premio Nacional Mutualista Solidario, que celebra a súa sétima edición co firme propósito de mellorar a calidade de vida de colectivos en risco de exclusión social, unha axuda que resulta máis necesaria que nunca ante a crise social e económica que provocou o virus do Covid-19.

O obxectivo da convocatoria é financiar proxectos sociais e de axuda humanitaria a proposta de persoas ou entidades que teñan activa a condición de mutualista de A.M.A. no momento de presentar o proxecto. Nesta edición, como consecuencia da pandemia, as solicitudes poderán presentarse desde o 18 de xuño ata o próximo 31 de agosto.

O Premio está dotado con 60.000 euros, que serán asignados a 10 proxectos como máximo, tanto nacionais como internacionais. A maior cantidade que se poderá destinar a un programa será de 12.000 euros, con independencia do custo total do proxecto.

Tal e como se indica nas bases da convocatoria, os proxectos que opten a esta edición do Premio Nacional Mutualista Solidario poderán ser executados por entidades sociais, polos propios mutualistas ou polos mutualistas en colaboración con outras entidades sociais ou institucións.

Na súa pasada edición, o padroado da Fundación A.M.A. declarou gañador ao programa presentado pola Fundación CODESPA, cunha dotación de 12.000 euros, polo seu proxecto "Mellora das condicións de saúde materno-infantil en Kinshasa (República Democrática do Congo)". O segundo galardón concedeuse a DENTALCOOP, que traballa para axudar a mellorar a asistencia sanitaria da poboación saharauí nos Territorios Liberados do Sahara Occidental. O premio ascendeu a 10.000 euros. A Fundación "Uno entre cien mil" alzouse co terceiro galardón polo seu proxecto "O meu peque ten cancro" cunha dotación de 8.000 euros. Ademais, concedéronse cinco accésits cunha contía económica de 6.000 euros para cada premiado, que recaeron en ASPAS-Salamanca, ADELA España, Asociación de Padres de Personas con Autismo, ASPID- Associació de Paraplegícs de Lleida e Coopera Novo.

Toda a información sobre a presente convocatoria está dispoñible na páxina web: www.amaseguros.com.