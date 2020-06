Convocan unha concentración para esixir que se recupere a actividade sanitaria ordinaria

Rolda de prensa da Plataforma SOS Sanidade Pública de Pontevedra © Mónica Patxot Rolda de prensa da Plataforma SOS Sanidade Pública de Pontevedra © Mónica Patxot

A Plataforma SOS Sanidade Pública de Pontevedra convocou unha concentración para o vindeiro xoves día 25 de xuño, ás 20,30 horas, diante do Hospital Provincial. Ás persoas que queiran participar pediranlles que acudan con máscara e ademais vixiarán que se garde a distancia de seguridade.

Segundo explicaron este mércores en rolda de prensa os portavoces dos diferentes colectivos integrados nesta plataforma, mobilízanse agora "porque a crise non está superada" e fai falta "recuperar a actividade sanitaria ordinaria" que, ao seu xuízo, foi "abandonada durante estes meses".

Ao mesmo tempo advirten da necesidade de que o sistema sanitario prepárese diante da posibilidade dun rebrote da covid-19.

O presidente da Federación de Asociacións de Veciños Castelao, Manuel Loureiro, citou entre as reivindicacións que impulsan a SOS Sanidade Pública a mobilizarse o rexeitamento ao peche de camas no hospital Montecelo durante o verán.

Ademais destacou que "o persoal sanitario non necesita o noso aplauso, necesita un trato digno, protección e condicións laborais dignas", dixo este dirixente veciñal.

Esta plataforma insistiu na necesidade "agora máis que nunca" dunha "sanidade pública e de calidade".

Na rolda de prensa estes portavoces acusaron de "mentir" ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, porque "do peor da crise da covid-19 non nos salvou Feijóo, como el di, salvounos o confinamento, o traballo do persoal sanitario e o illamento de Galicia".

Outro dos motivos polos que convocan esta manifestación de protesta é que "en moitas residencias de maiores houbo medo, horror e morte" polo que esixirán que estes centros sexan "de xestión pública e con asistencia sanitaria pública e sen discriminacións".

Finalmente, reiteraron que "o diñeiro público debe destinarse a fortalecer a sanidade pública e non a enriquecer aos investidores privados" xa que, segundo advertiron "os recortes e as privatizacións matan".