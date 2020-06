Denuncian un veciño de Poio que deixou abandonado un can sen chip ás portas da canceira

A Policía Local de Poio denunciou esta semana un veciño do municipio por unha infracción grave á Lei de Benestar Animal de Galicia por deixar abandonado un can ás portas da canceira municipal.

Segundo a información facilitada pola Policía Local, o can apareceu abandonado ás portas da canceira, de maneira que os axentes procederon a buscar ao responsable do abandono e localizaron a este veciño de Poio.

O abandono da mascota é unha infracción que, segundo a Lei de Benestar Animal, pode derivar en sancións de entre 501 e 5.000 euros.

Ademais, o dono do can foi denunciado porque a súa mascota carecía do chip de identificación obrigatorio.