Deteñen en Moraña os presuntos autores do roubo dunha cruz de pedra que podería datar do ano 1.400

A Garda Civil detivo dous irmáns de Moraña, de 33 e 18 anos, como presuntos autores dun roubo con forza en e interior dun taller de pedra.

En concreto acúsaselles de subtraer do taller unha cruz de pedra que, segundo un estudo realizado sobre cruces e cruceiros existente no Concello, podería datar do ano 1.400 e que nese momento estaba a ser restaurada.

A investigación foi realizada pola Compañía da Garda Civil de Vilagarcía, en colaboración coa de Caldas de Reis, partindo duns feitos que se desenvolveron a pasada semana cando, tras saltar un muro perimetral, os sospeitosos terían accedido ao interior das instalacións do taller levando a citada cruz.

As pescudas permitiron identificar os irmáns, un deles con antecedentes por roubos anteriores, como supostos autores do delito, e concluíron coa recuperación da cruz subtraída, a cal inicialmente se achaba nun muro de pedra en mal estado dun particular na aldea de Fonte, parroquia de Lamas, que caeu e foi reconstruído, decidindo o propietario doala ao Concello.

Segundo crese esta antiga cruz de pedra atopábase situada nunha vía dedicada antigamente ao Camiño de Santiago. Desde Moraña están a tentar documenta ante a Xunta de Galicia este extremo co obxectivo de recuperar esa antiga vía. Por ese motivo a cruz non se acha aínda rexistrada no catálogo de bens de interese cultural.

Os dous detidos foron postos en liberdade con cargos coa obrigación de comparecer perante o xulgado de Instrución de Caldas de Reis, onde foron entregadas as dilixencias do caso.