Marea Galeguista comeza o camiño cara o 12X poñendo o foco nas emerxencias feminista, social e ambiental

Peque González presenta as liñas de actuación da Marea Galeguista para o 12 de xullo © Mónica Patxot

Marea Galeguista, coalición formada por En Marea, Compromiso por Galicia e o Partido Galeguista para as eleccións autonómicas do 12 de xullo, acaba de poñer en marcha a pre campaña para os comicios en Pontevedra cunha primeira presentación da súa cabeza de cartel pola provincia, a pontevedresa Peque González, e das súas liñas básicas de actuación, que supoñerán poñer o foco en tres emerxencias que xa existían antes da crise do coronavirus e que agora se agudizaron: a social, a feminista e a ambiental.

A representación da cidade de Pontevedra nesa lista para o 12X non se limita a Peque González, que procede de Marea Pontevedra, senón que o número 2 é Andrés Núñez Rajoy, cabeza de lista de Compromiso por Galicia ás últimas eleccións municipais de 2019. Ademais, na lista van as pontevedresas Sara Valenzuela, que procede do movemento ecoloxista e a APDR; Esteban Rey, do movemento LGTBI; e Bibiana Piñeiro, de Salvemos a Fracha.

Nesas tres emerxencias nas que poñen o foco a social e a feminista van moi unidas e durante a pandemia foron máis unidas que nunca e notáronse na inexistencia de medidas de conciliación que recaeron, unha vez máis, sobre as mulleres, pois "as carencias que existen non ámbito social inflúen na situación das mulleres" e iso viuse moito máis nesta pandemia.

Fala, no que se refire á cidade de Pontevedra, da ausencia de prazas suficientes nas escolas infantís públicas ou da existencia dunha soa residencia de maiores pública, pero tamén de que durante a pandemia as mulleres tiveron que afrontar o coidado de nenos e maiores polo peche deses servizos e tamén foron as que seguiron traballando fóra de casa, pois servizos esenciais como a sanidade e a alimentación son sectores profundamente feminizados.

En canto á emerxencia social, a súa gran aposta é a renda social básica e na emerxencia ambiental céntranse no impacto que teñen no medio a permanencia de Ence na Ría de Pontevedra e a construción da autovía A-57, que está a destruír a serra da Fracha e "só beneficia ás empresas construtoras", pero ten o apoio dos gobernos central, autonómico e municipal.

Peque González explicou que a Marea Galeguista afrontará esta campaña electoral cunha perspectiva diferente "por quen somos e como somos". Explicarán o seu programa desde unha perspectiva "modesta" porque "os grandes actos tampouco van coa nosa forma de entender a vida" e centraranse en encontros sectoriais de pequeno tamaño e comunicacións a través de redes sociais.

En todo caso, afróntana con "alegría" e "ilusión" porque confían en que saberán transmitir que teñen un "discurso diferente" e vano a trasladar con "toda a franqueza do mundo" a pesar de que saben que teñen un punto de partida difícil tras tres meses de "aparición estelar" do presidente da Xunta e presidente do PP, Alberto Nuñez Feijóo, para falar da pandemia e da súa xestión.

A campaña cre que lles dará a oportunidade de "dar a coñecer outras formas de ver a vida e o país", pois, fronte á presenza constante do PP, os actos electoras son unha ocasión para que a xente coñeza que hai opcións políticas diferentes.

Ademais, preséntanse conscientes de que, para que non Goberne o PP de Feijóo, a única alternativa será un pacto de todos os partidos de esquerdas e xa de partida móstranse partidarios desa unión. "Nós chamamos á unidade", asegura.

Marea Galeguista non tiña previsto presentarse ás eleccións autonómicas do 5 de abril suspendidas pola pandemia e, con todo, si presentou candidatura para esta nova cita coas urnas. Fixérono porque "a situación cambiou totalmente, o mundo e o planeta" e agora, nesta etapa post- Covid-19 "hai que reinventarse e pensar diferente" e Marea Galeguista é a alternativa para buscar ese cambio "pensado en local", pois "hai moitas posibilidades de cambio".