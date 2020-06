Atenden por inhalación de fume unha muller no Grove tras iniciarse un incendio no motor da súa neveira

Servizo de Emerxencias do Grove (arquivo) © Servizo Municipal de Emerxencias de O Grove

Un incendio iniciado supostamente no motor dunha neveira motivou a intervención dos servizos de emerxencia no Grove en plena madrugada deste martes 16 de xuño.

Un muller tivo que ser atendida por inhalación de fume a causa do suceso, que tivo lugar pouco despois das 4:00.

Así o testemuña a chamada recibida a esa hora no 112 Galicia por parte dun veciño, alertando do que sucedía nun apartamento da Avenida de Portugal.

Segundo o testemuño do 112, o lume declarado na cociña do inmoble obrigou á ocupante da vivenda para buscar acubillo no balcón ata a chegada dos efectivos de emerxencia.

Ata o lugar desprazáronse o Servizo Municipal de Emerxencias do Grove pero tamén membros de Emerxencias Sanxenxo para facer fronte ao incendio, ademais dunha unidade do 061.

Os profesionais sanitarios aplicaron os primeiros coidados á persoa ferida no lugar do suceso, trasladándoa despois ao Hospital Montecelo de Pontevedra.