A oficina do SEPE en Pontevedra recuperará a atención presencial o próximo 1 de xullo

O 1 de xullo é a data para a volta á normalidade, relativa, nas oficinas do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) en Galicia.

Así o anunciou este luns a Delegación do Goberno en Galicia, fixando para esa data a reapertura ao público das oficinas de emprego da comunidade.

Desta forma a sede do SEPE situada desde hai uns meses no edificio administrativo da Xunta de Galicia na rúa Benito Corbal de Pontevedra recuperará a principios de xullo a atención presencial.

Na actualidade, sinala a Delegación do Goberno, está a procederse a dotar ás instalacións de todas as medidas preventivas de saúde e seguridade para desta maneira poder garantir as mellores condicións sanitarias tanto ao funcionariado como ás persoas que acudan ás oficinas.

Desde a entrada do estado de alarma, os trámites do Servizo Público de Emprego Estatal debían realizarse de maneira telemática, nun momento de especial incidencia coa tramitación das prestacións derivadas da crise sanitaria do Covid-19. Para seguir funcionando, informa a administración, a metade dos traballadores e traballadoras do SEPE acolléronse neste tempo á modalida de teletraballo, mentres que o resto mantivo o traballo presencial.