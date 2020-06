Ciudadanos retoca a súa lista por Pontevedra pero mantén a Beatriz Pino como candidata

Beatriz Piñeiro, ex deputada de Ciudadanos no Congreso, volve ser a aposta do partido laranxa para as eleccións galegas do próximo 12 de xullo. A xornalista viguesa mantense como cabeza de lista por Pontevedra con respecto aos comicios suspendidos en abril.

Estará acompañada á fronte da candidatura por Pontevedra Luís Miguel Lamas, empresario pontevedrés que foi responsable de deportes na executiva local de Cidadáns durante a etapa de María Rey como edil da corporación municipal.

A partir de aí, o partido que dirixe Inés Arrimadas optou por retocar algúns dos nomes de integraban a lista pontevedresa en abril.

Fátima Iglesias Barreiro (A Guarda) saltará ao número 3 en substitución da viguesa Raquel Álvarez Mera, que pasará a ocupar a quinta praza tras o concelleiro da Lama, Andrés Cal.

Sergio Iglesias (Cangas), Silvia Villaverde (Pontevedra), Mario Martínez (A Cañiza), María de los Ángeles Alonso (Vilagarcía) e Rafael Domínguez (A Guarda) completan os dez primeiros postos desta candidatura.