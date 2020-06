Sanxenxo inicia a busca de persoal para cubrir dos postos de oficial e dous de axentes da Policía Local

O Concello de Sanxenxo iniciou o proceso para seleccionar catro persoas que cubran temporalmente dous postos de oficial e dous de axentes da Policía Local en comisión de servizo polo prazo dun ano, coa posibilidade de prórroga por outro ano máis.

O prazo para presentar as solicitudes iníciase este martes 9 de xuño e finaliza en cinco días hábiles. Preferiblemente débense presentar a través da sede electrónica.

Para poder presentarse esíxense requisitos mínimos para os aspirantes: ser membro de calquera corpo da Policía Local en activo, escala básica, categoría policía ou oficial, subgrupo C1, contar cun mínimo de dous anos de antigüidade na categoría de polícia e posuír a titulación precisa para o subgrupo correspondente pola lexislación sobre a función pública.

Ademais solicítase un documento do concello onde os aspirantes estean a prestar servizo e onde se manifeste o compromiso e a autorización para o nomeamento en comisión de servizo, en caso de ser seleccionado. Debe informar que non foi separado do servizo por expediente disciplinario nin que se atope desautorizado para o exercicio da función pública. Tamén é necesario achegar un certificado dos servizos prestados.

As persoas que opten aos postos presentarán o modelo de instancia dirixido ao alcalde, copia do DNI, currículo e declaración xurada ou a promesa de posuír capacidade funcional para desenvolver as tarefas propias destes postos de traballo.