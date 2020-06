Destinan 200.000 euros ao control sanitario das fontes da Boa Vila

A Xunta de Goberno do Concello de Pontevedra aprobou na súa sesión deste luns o inicio do expediente para a contratación do servizo de control, mantemento e xestión de fontes ornamentais cun orzamento de 188.952 euros e un período de 4 anos, prorrogable a un máis. Desde xeito, sistematizarase o control sanitario das 16 fontes ornamentais da cidade para garantir as condicións de seguridade e hixiene.

O protocolo, que foi elaborado polos técnicos municipais e aprobado pola Consellaría de Sanidade, establece un control exhustivo e de tratamento continuado que inclúe a medición de desinfectantes na auga, un plan de control analítico e de limpeza, e un plan de mantemento.

Este contrato inclúe as fontes da praza de Galicia, a das Palmeiras, a de Campolongo, a dos xardíns Marescot, a da Ferreiría, a da praza da Estrela, a dos Tornos, a do Teucro, a do Peirao, a da praza de Luís Otero, a fonte en Gaiteiro Ricardo Portela, a da rúa Laranxo, a da avenida de Compostela, a de Barcelos, a fonte das Ras e a fonte dos Nenos.

SEGURIDADE

A Xunta de Goberno local tamén aprobou a proposta de adxudicación do servizo de seguridade e vixilancia en varios edificios municipais, á empresa Servicios SPR Vilanova SL. Este contrato establece un primeiro lote relativo a drogodependencias e Casa Azul, e un segundo relativo ao segundo andar do Mercado municipal. A adxudicación en ambos casos é por un período de 2 anos e o orzamento ascende a 104.507 euros para cada un dos lotes.