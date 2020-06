"Telmo Martín en estado puro é algo así como a prolongación de Trump aquí en Galicia"

Representantes da Policía Local e delegados sindicais de Comisións Obreiras no Concello de Sanxenxo compareceron este luns en rolda de prensa para denunciar publicamente o "menoscabo e desprestixio deste corpo" por culpa da xestión do alcalde Telmo Martín a quen chegou a comparar co presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Sentímonos obrigados a defender publicamente a honra deste corpo" aseguraron os axentes municipais. Segundo explicaron, durante o estado de alarma incumpríronse os protocolos decretados tanto pola administración central como pola Xunta para os corpos policiais municipais.

O pasado mes de maio o goberno local de Sanxenxo convocou unha mesa de negociación para expor aos representantes dos traballadores un novo cuadrante de quendas na Policía Local co obxectivo de corrixir os desaxustes nas quendas de traballo que, segundo o Concello, levaron a que parte do persoal deste servizo non alcanzase as horas anuais marcadas por lei, 1.642, e que un importante número de axentes efectuase unha media de 1.320 horas ao ano.

Os representantes dos policías precisaron que cando teñen que traballar en días libres o Concello compénsalles con outras xornadas de libranza "pero despois non os queren contar como días traballados" o que altera o cómputo de horas.

Este conflito interno sae á luz despois de que o Concello de Sanxenxo negásese a asumir o custo das probas serológicas para Covid-19 aos policías despois de que unha sospeita de contaxio por parte dun axente.

O persoal da Policía Local, composta por 23 persoas, valorou esta decisión do goberno local como unha "falta de respecto" cara ás súas familias e cara á cidadanía cando noutros servizos municipais o Concello fíxose cargo do gasto destes test.

"Sentímonos menosprezados e infravalorados polo alcalde que é quen deu a orde para que as probas non vaian a cargo do concello senón que cada policía pague a súa", dixeron. Igualmente responsabilizan desta situación ao concelleiro de Persoal, Marcos Guisasola, e ao edil de Seguridade, Jaime Leiro.

O secretario comarcal de Comisións Obreiras (CC.OO.), José Luis García Pedrosa, lamentou que "desde hai tres meses estamos a soportar a Telmo Martín en estado puro e Telmo Martín en estado puro é algo así como a prolongación de Trump aquí en Galicia".

Neste sentido, García Pedrosa citou que as negociacións laborais abertas en Sanxenxo cortáronse "de repente" e deron paso a unha serie de incumprimentos atendendo "ao capricho" e con "ameazas permanentes" que "pouco teñen que ver cun comportamento democrático" e de respecto aos dereitos dos traballadores.

O secretario comarcal de Comisións Obreiras enmarcou nesta actitude as privatizacións dalgúns servizos como o de Obras, o de Xardíns, ou o Servizo de Axuda no Fogar que o goberno local espera aprobar mañá martes no pleno.

"Imos ter un conflito duro", advertiu Pedrosa "non lle imos a consentir nin a Telmo Martín nin a ninguén que ningunee aos traballadores", engadiu.