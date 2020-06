Influencia anticiclónica nas Rías Baixas antes da chegada de chuvias de cara á fin de semana

Imaxe desde a Illa de Ons (Bueu), durante o mediodía deste luns 8 de xuño © Meteogalicia

Durante o inicio desta semana, Galicia atópase nunha xornada de transición fronte á influencia anticiclónica. Segundo o servizo de Meteogalicia, os ceos mostraranse con alternancia de nubes e claros. As temperaturas mínimas sitúanse en 10 graos mentres que as máximas alcanzarán os 24. Os ventos sopran de compoñente norte, frouxos durante a mañá con aumento a moderados ao longo da tarde, mesmo se rexistrarán intervalos fortes no litoral atlántico.

A influencia anticiclónica reforzarase o martes 9 de xuño. Os ceos presentaranse con poucas nubes en xeral e as temperaturas estableceranse entre os 11 e os 23 graos con ventos que seguirán soprando de norte, aumentando a súa intensidade ao longo da tarde para ofrecer intervalos fortes na costa das Rías Baixas.

O mércores manterase a influencia anticiclónica sobre toda Galicia pero comezará a afectar unha fronte situada ao noroeste da comunidade. As nubes serán de tipo alto e as temperaturas continuarán nun intervalo entre os 13 e os 24 graos. Os ventos soprarán de compoñente norte, moderados no litoral con incremento a fortes durante a tarde.

Será a partir do xoves cando un centro de baixas presións situado ao oeste de Francia afecte a toda Galicia achegando unha situación inestable. Os ceos mostraranse parcialmente nubrados con alta probabilidade de precipitacións que avanzarán de norte ao sur da comunidade ao longo da xornada. As temperaturas oscilarán entre os 12 e os 20 graos. O vento soprará de noroeste, con maior intensidade pola tarde.

A partir do venres, as Rías Baixas manteranse nesa influencia do centro de baixas presións cunha presenza bastante profunda para esta época do ano. Por tanto, o tempo permanecerá inestable durante a fin de semana e o inicio da terceira semana de xuño, con alta probabilidade de choiva. As temperaturas tamén se situarán moi por baixo dos baremos habituais para esta época do ano situándose entre os 10 e os 20 graos.