Sanxenxo mantén as súas festas pero prescindindo de orquestras, grandes concertos e atraccións

A programación festiva de Sanxenxo, ou polo menos unha parte dela, está a salvo pese á situación de alerta sanitaria.

Segundo asegurou o goberno local, a súa idea é poder celebrar as festas de San Roque, San Xinés e Santa Rosalía que promove directamente, así como o resto de eventos festivos parroquiales nos que colabora coas comisións de festas.

O que fará o Concello é reformular que actividades do programa habitual pódense manter e cales non para garantir a saúde dos asistentes.

Por ese motivo, o que seguro cae do cartel son as verbenas de orquestas e os grandes concertos, ao conllevar grandes aglomeraciones de público. Tampouco serán posibles as atraccións en San Roque, San Xinés, Santa Rosalía, San Pedro e A nosa Señora da Lanzada e as sardiñadas, así como o resto das festas gastronómicas.

O que si hai intención de manter, aplicando as medidas esixidas de seguridade sanitria como o control de aforo ou a separación entre os asistentes, son os pasarrúas, charangas, misas, procesións e os pequenos concertos en espazos acoutados, con aforo limitado e con cadeiras gardando a distancia de seguridade.

Ademais preténdese salvar no calendario a Feira da Cebola adoptando as medidas de seguridade que xa se aplicaron nos mercadillos.