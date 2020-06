Pontevedra pasa a fase tres e estará permitido desprazarse ao resto de provincias galegas

Pontevedra, como o resto de Galicia, pasará o vindeiro luns 8 de xuño á fase 3 da desescalada e estará permitido desprazarse ás outras tres provincias galegas, ao estar todas na mesma fase.

O ministro de Sanidade, Salvador Illa, anunciou este venres o cambio de fase tras a rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros. En xeral, o Goberno deu o visto e prace ao cambio de fase de todas as comunidades que o solicitaban.

Ademais, Illa anunciou que a mobilidade entre distintas unidades territoriais poderase producir entre comunidades autónomas que alcanzasen a "nova normalidade" e que o presidente da comunidade autónoma, Alberto Núñez Feijóo, será o que a partir de agora "solicite a entrada na nova normalidade" como resultado da última prórroga do estado de alarma aprobado este venres e de aplicación ata o 21 de xuño.

"Serán as comunidades quen culminará este proceso de desescalada", sinalara tamén a ministra portavoz do Goberno, María Jesús Montero.

Toda España estará xa en fase 3 o vindeiro luns, excepto a comunidade de Madrid, Barcelona e a súa área metropolitana, Castela e León, a Comunidade Valenciana, a Ciudad Autónoma de Ceuta e as provincias de Albacete, Ciudad Real e Toledo en Castela A Mancha, que seguen en fase 2.

O cambio a fase 3 traerá cambios como o aumento do aforo en bares e restaurantes a un máximo do 50% da súa capacidade a condición de que se garanta a separación de clientes, ademais de autorizarse que os clientes estean de pé con separación mínima de 2 metros na barra e un aforo do 75% nas terrazas ao aire libre. Nos hoteis, o aforo das zonas comúns pasa ao 50%.

Ademais, levántase a prohibición de utilización das zonas comúns e zonas recreativas dos centros comerciais, que terán un aforo do 50%; as vodas poderanse celebrar con 150 asistentes ao aire libre e 75 en espazos pechados (sen superar o 75% do aforo); os velorios poderán ter 50 persoas ao aire libre e 25 en espazos pechados; e permitirase a asistencia a lugares de culto cun aforo do 75%.

Nesta fase estableceranse protocolos de reincorporación presencial ás empresas, anque séguese apostando polo teletraballo; e prevese o funcionamento de todos os servizos de transporte público urbano e interurbano ao 100%.

Os espectáculos ao aire libre poderán poderán xuntar ata 800 espectadores, sempre sentados e respectando a distancia de dous metros; autorízase a reapertura de salas de artes escénicas e musicais cunha limitación de aforo dun terzo; poderán volver os touros; e celebraranse seminarios, congresos e feiras científicas ou de innovación cun máximo de 80 asistentes.

A fase 3 tamén permite os espectáculos e actividades deportivas en espazos pechados, poderán celebrarse partidos cun máximo dun terzo do aforo e acudirase ao ximnasio cun aforo máximo dun terzo, aínda que os vestiarios seguen pechados.