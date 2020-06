Minuto de silencio no último día de loito polas vítimas da covid

Minuto de silencio © Mónica Patxot Minuto de silencio © Mónica Patxot Minuto de silencio © Mónica Patxot

Ás 12 horas deste venres a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, presidiu o minuto de silencio por todas vítimas que se produciron no noso país con motivo da pandemia da covid-19.

Con esta nova homenaxe márcase a conta atrás ás últimas horas dos dez días de loito oficial en todo o país decretado polo goberno de España e que finalizará á media noite deste venres. Xunto á subdelegada do Goberno estiveron ou alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores e diferentes concelleiros da corporación municipal. Tamén se contou coa asistencia dá Comisaria Provincial dá Policía Nacional, Estíbaliz Palma e Simón Venzal, coronel xefe dá Garda Civil en Pontevedra.

Maica Larriba, quixo aproveitar esta ocasión para ofrecer o apoio a todas as familias que se viron afectadas nesta pandemia, "tanto pola perda dos nosos seres queridos, que suman a día de hoxe 618, como na recuperación de todos os que puideron superar a enfermidade".

Finalmente, a subdelegada do Goberno quixo agradecer a toda a sociedade pontevedresa, aos membros das administracións públicas, a traballadores sanitarios e aos corpos de seguridade do Estado, "que seguen traballando día a día para superar as consecuencias desta pandemia da que sairemos máis unidos e máis fortes de fronte ao futuro que construiremos entre todos e todas".