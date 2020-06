Haberá zonas azuis gratuítas para limitar o tempo de aparcamento en Marín

Aparcar por un tempo máximo dunha hora. É o que pretende regular o Concello de Marín coa creación en varias rúas do casco urbano de zonas azuis que, a pesar de ter o horario limitado, non terá un sistema de pago polo que será gratuíto para os seus usuarios.

Esta é, segundo o goberno municipal, unha demanda dos comerciantes da vila que se aplicará de 08.00 a 20.00 horas de luns a venres e de 08.00 a 14.00 horas os sábados.

Deste xeito, non haberá limitación horaria nin o sábado pola tarde, nin os domingos nin festivos e quedará paralizada entre as 14.00 e as 16.00 horas.

O obxectivo desta iniciativa é poder mellorar a fluidez do tráfico no centro, tras detectar que o escaso movemento dos vehículos que estacionan no casco urbano fai que non sempre sexa sinxelo atopar un sitio para aparcar.

A creación destas zonas de estacionamento con horario limitado vaise a regular mediante unha ordenanza que, tras ser analizada nunha comisión municipal, entrará agora nun período de exposición pública para fomentar a participación cidadá na súa elaboración.

"O noso obxectivo é poder garantir a rotación dos aparcamentos, facendo unha distribución equitativa entre todas as persoas, de xeito que exista fluidez no tráfico e no tránsito peonil", asegurou o concelleiro de Tráfico, Francisco Estévez.

As rúas que se propoñen para situar estas zonas azuis, como se pode consultar no mapa que acompañada esta información, son a Avenida de Ourense, Exército e Marina, Rúa da Ponte, Concepción Arenal, Jaime Janer e Ezequiel Massoni.

Nestes aparcamentos non poderán estacionar os vehículos de máis de 3.500 quilos nin os que realicen operacións de carga e descarga, salvo que teñan a autorización da Policía Local.

Quedan excluídos da limitación horaria, pola súa banda, os vehículos de servizos asistenciais, de emerxencia ou seguridade cidadá, que deben ter a súa autorización visible; vehículos oficiais das administracións; ou guindastres e vehículos de mudanzas con autorización.

O método de control que utilizará a Policía Local de cara a garantir o bo cumprimento da ordenanza será a ferramenta Mcam, que leva integrada un programa de recoñecemento de texto con capacidade de xeolocalización.

Deste xeito, faranse lecturas nas rúas que teñan zona azul que se compararán e o propio programa recoñecerá aquelas matrículas que superen o límite dos 60 minutos máximos permitidos na ordenanza.