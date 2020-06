Implantan en Pontevedra un proxecto piloto para impulsar a compostaxe doméstica

Un dous mil fogares, segundo as estimacións do Concello, participarán nun proxecto piloto para fomentar a compostaxe doméstica na cidade. Será, xunto co sistema individual no rural e os centros comunitarios, a 'terceira pata' do modelo de compostaxe de Pontevedra.

Esta iniciativa experimental, que detallou en rolda de prensa o concelleiro responsable de residuos Raimundo González, prevese implantar naquelas zonas da cidade nas que, ata o de agora, non se puxo en marcha ningún sistema de compostaxe.

Poderán participar neste proxecto piloto os domicilios que se atopen dentro do perímetro que forman as rúas Loureiro Crespo, Fernando Olmedo, Cruz Vermella, o centro histórico, Arcebispo Malvar, Pardo Bazán, Alfonso XIII, Paseo de Colón, Alameda, Riestra, Augusto González Besada, Joaquín Costa e A Estrada.

Cada fogar recibirá un cubo marrón con capacidade para 7 litros, bolsas reciclables para compostar e unha tarxeta que, mediante unha chave electrónica, permitirá abrir e pechar os máis de 60 contedores -tamén de cor marrón- que se incorporarán ás illas de reciclaxe.

Ademais, o Concello quere incorporar a este sistema aos bares e restaurantes de todo este ámbito urbano, así como a produtores singulares, entre eles residencias, froiterías ou supermercados, que no seu caso recibirán un cubo máis grande, de ata 90 litros.

A participación neste proxecto, que se incentivará a través dunha campaña de captación e sensibilización porta a porta, é de carácter voluntario e gratuíto para os cidadáns, que recibirán formación para reciclar os biorresiduos de maneira adecuada.

Os residuos orgánicos que irán aos novos contedores recolleranse seis días á semana, igual que o resto do lixo, e os cubos domésticos poderán baleirarse a calquera hora do día.

"Ao cidadán lle damos todo. O único que ten que facer é recoller os residuos e levalos ao contedor", sinalou González.

Para xestionar este sistema, que o Concello quere activar canto antes, os técnicos municipais ultiman unha modificación do contrato coa actual concesionaria do servizo de recollida de lixo, Ferrovial Servizos.

A empresa deberá contratar un mínimo de catro traballadores que se dedicarán en exclusiva a esta recollida e tratamento dos residuos orgánicos. Será con camións específicos que, posteriormente, levarán a súa carga á planta de tratamento que decida a compañía.

Por este traballo, Ferrovial Servizos recibirá 421.000 euros o primeiro ano -asumindo a compra dos cubos, os contedores e as tarxetas- e 348.000 euros o segundo ano. Ademais, cobrará 45 euros por tonelada recollida. O obxectivo do Concello é chegar ás 2.000 toneladas anuais.

Unha vez entre en vigor o novo contrato do servizo este sistema xa se incorporará ás obrigacións regulares que deberá prestar a adxudicataria, coa construción a maiores da planta de tratamento prevista na Canicouva.

Raimundo González destacou que, unha vez se implante este sistema, o Concello confía en que a compostaxe "vaia como un tiro" na cidade, ao tratarse dunha experiencia piloto " moi potente" do que non hai precedentes en Galicia.

O edil destacou que este proxecto segue os pasos da "aposta clarísima" que fai Pontevedra para reducir as emisións de CO2 á atmosfera e para impulsar a "economía circular" ao reaproveitar os residuos orgánicos para producir compost.