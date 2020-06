Detido un cambadés nunha operación contra o narcotráfico

Axentes da Garda Civil e a Policía Nacional despregaron este mércores en Cambados unha operación conxunta contra o narcotráfico.

Segundo informa este xoves o Diario de Arousa, o Xulgado de Instrución número 2 de Palma de Mallorca coordina este operativo, no que se practicaron 19 rexistros: 18 en Cataluña (Barcelona e Xirona) e outro na provincia de Pontevedra, o realizado onte nos Caeiros.

Nesta localidade albariñense os axentes detiveron a L. A. F. P., ao que se coñece como "Jaro" coñecido das forzas de seguridade, xa que en 2015 foi sorprendido a bordo do buque "Onda Nazarena" no medio dun operativo contra o tráfico de cocaína dacabalo entre Galicia e Portugal.

A maiores, axentes do GRECO (Grupos de Resposta Especial para o Crime Organizado) Galicia, da Policía Nacional, practicaron rexistros en Oubiña centrados nunhas narcolanchas nunha investigación relacionada co alixo de 4.500 quilos de cocaína intervido o pasado abril que supoñía a caída do chamado clan Santórum, do que o seu presunto líder, Juan Carlos, segue en busca e captura.