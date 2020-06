176 sanitarios pontevedreses deron positivo en coronavirus desde marzo e tres seguen contaxiados

Desde o inicio da pandemia do coronavirus un total de 176 traballadores da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés deron positivo na proba de detección da Covid-19 e, a data do pasado domingo 31 de maio, tres deles aínda non recibiran o alta epidemiolóxica.

Segundo os datos aos que tivo acceso PontevedraViva, desde o 10 de marzo sometéronse á proba de detección do virus un total de 4.036 traballadores da área sanitaria, de modo que a porcentaxe de positivos foi o 4,4% do total.

Deles, 173 xa recibiron o alta epidemiolóxica, isto é, o 98,3% dos infectados xa están curados.

Entre os traballadores sometidos á proba chama a atención que foi máis común detectar positivos en persoal non sanitario que realiza distintas funcións nesta área que entre os médicos e outros profesionais sanitarios. Así, realizouse a proba a 986 traballadores non sanitarios e 55 deron positivo, isto é, o 5,6% do total, unha porcentaxe superior á media da área sanitaria -situada no 4,4%-.

Ademais, contaxiáronse 42 médicos. En total, realizouse a proba a 910, de modo que, no seu caso, a media de contaxios foi do 4,6%, lixeiramente superior á da área sanitaria, pero menor aos non sanitarios.

O terceiro grupo de traballadores sometidos á proba de detección do coronavirus foi o do resto de persoal sanitario, isto é, profesionais de distintas especialidades que traballan en centros médicos e a situación detectada foi que presentaron un índice de contaxios inferior en porcentaxe, a pesar de ser maior en número. En total, realizouse o test a 2.140 e detectáronse 79 positivos, o 3,7% do total.

A maior porcentaxe de probas realizadas e de positivos detectados concéntrase no Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, isto é, entre os traballadores vinculados aos hospitais Montecelo e Provincial. En concreto, realizáronlle o test a 2.749 persoas, das que 124, isto é, o 4,5% ,deron positivo.

Ademais, someteuse aos test a 462 profesionais do Hospital do Salnés e 13, o 2,8% deron positivo, e a outros 825 que traballan en atención primaria. Entre eles rexistrouse maior nivel de contaxios, con 39 positivos, o 4,7%.