VíDEO.- A Garda Civil desprega un operativo contra o tráfico de drogas no poboado do Vao

Operativo contra o tráfico de drogas no poboado do Vao © PontevedraViva Operativo contra o tráfico de drogas no poboado do Vao © PontevedraViva

Medio centenar de axentes da Garda Civil de Pontevedra realizan desde as once da mañá deste mércores un operativo contra o tráfico de drogas no poboado chabolista do Vao de Abaixo, en Poio.

A operación supón o despregamento de varias patrullas da Compañía da Garda Civil de Pontevedra, a unidade de seguridade cidadá (Usecic) e cans do servizo Cinolóxico, que se atopan nos accesos ao poboado e realizan rexistros.

A operación inclúe varias detencións, a unha da tarde eran dúas as persoas arrestadas.

A presenza policial e dos medios de comunicación alterou aos veciños do poboado, que demandaron a berros que non se tomasen imaxes do momento da detención e do rexistro.

----SEGUIRÁ AMPLIACIÓN--