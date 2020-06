Moldes critica que o goberno local de Poio copiou unha proposta do PP despois de votar en contra

O grupo municipal do Partido Popular de Poio ven de facer público que o equipo de goberno convocou unha Comisión Extraordinaria de Facenda para tratar e debater sobre a exención do 100% da taxa de basura a negocios pechados "traen unha proposta idéntica do PP de Poio rexeitada fai poucos días por eles mesmos no pleno do mes de maio", aseguran.

Para o portavoz do PP, Ángel Moldes esta actitude "é un exemplo da pouca moral que teñen os tres partidos que forman este equipo de goberno e do pouco preparados que están para gobernar".

Moldes non entende "que lles impedía votar a nosa proposta a favor o outro día" e lamenta que queiran ser "o goberno dos titulares pero non dos feitos".

"Os propios informes técnicos explican que a proposta foi e é do PP e a Interventora o informe que emite baséase na proposta do noso grupo municipal para informar sobre a exención do 100% da tasa de basura", indica Moldes.

"Con esta manobra queda claro que o BNG, PSOE e Avante Poio non teñen nin coherencia nin proxecto para gobernar Poio", conclúe Moldes.