Nito Sobral xubílase e renuncia ao seu soldo como alcalde de Poio, que pasará a Marga Caldas

O alcalde de Poio, o nacionalista Luciano Sobral, está oficialmente xubilado. A situación non afecta o seu cargo como primeiro edil da localidade, para o que foi reelixido en maio de 2019 e no que continúa sen cambios, pero si ás contas públicas do municipio. O rexedor pasa a cobrar agora a pensión de xubilación, de modo que renuncia ao seu soldo do Concello.

Luciano Sobral, coñecido como Nito, tiña desde o inicio do mandato unha dedicación exclusiva. Segundo puido saber PontevedraViva, agora, coa súa renuncia ao soldo, pasará a cobrar Marga Caldas Moreira, concelleira de Seguridade Cidadá, Deportes, Dinamización Lingüística e Memoria Histórica, así como terceira tenente de alcalde.

A xubilación do alcalde supón modificar o orzamento municipal de 2020, pero non no importe dos salarios que recibe o equipo de Goberno, senón na distribución do mesmo. Así, continúa habendo catro dedicacións exclusivas e unha parcial, como ata o de agora, pero terán distinta destinataria. O alcalde deixa de ter unha das exclusivas e cobraraa Marga Caldas, que ata o de agora non tiña ningunha remuneración.

Estes cambios abordaranse este xoves nunha Comisión Extraordinaria de Facenda e logo terán que aprobarse no Pleno da Corporación para que sexan efectivos.

Esta xubilación de Nito Sobral era unha paso esperado en Poio. Aos seus 67 anos, e tras 25 anos gobernando o municipio, o rexedor xa anunciara a principios deste ano a súa intención de xubilarse e pasar a cobrar da pensión de xubilación.

Segundo a información á que tivo acceso este medio, as catro dedicacións exclusivas seguirán sendo do mesmo importe, retribucións brutas anuais de 35.920,39 euros, 2.565,74 ao mes e dúas pagas extra. Cobraranas Chelo Bicada (PSOE), tenente de alcalde, concelleira de delegada de obras,servizos, pesca e marisqueo; Silvia Diaz ( Avante Poio), edil de Igualdade, Turismo, Participación veciñal, transparencia e espazos cidadáns; e Raquel Rodríguez (BNG), concelleira de Cultura e Educación; e Marga Caldas (BNG).

A dedicación parcial, que supón un importe bruto anual de 14.165,10 (1.011,79 euros mensuais máis dúas pagas extra), seguirá sendo para Rosa Fernández (PSOE), concelleira de Benestar Social e Mocidade.

Este trámite administrativo non implica cambios no Goberno local, composto desde as últimas eleccións municipais por un tripartito de BNG, PSdeG e Avante Poio.