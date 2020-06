Sancionan un mozo por estar con amigos, non levar máscara e rirse da Policía Local

Tan só unha denuncia tramitou a Policía Local por incumprir as restricións do estado de alarma e, en concreto, a normativa imposta para a fase 2 da desescalada.

Foi a un mozo que estaba sentado cuns amigos nas escaleiras de acceso ao santuario da Peregrina, segundo explicou este luns o Concello de Pontevedra.

Segundo consta no informe policial, o mozo non tiña posta a máscara de protección e, ademais, non estaba a respectar a distancia de seguridade de dous metros con respecto ao resto dos seus amigos, como fixan as normas das autoridades sanitarias.

Os axentes explicáronlle que se non respectaba a distancia de seguridade debía poñerse a máscara, pero o mozo comezou a rirse dos policías e fixo caso omiso ás súas instrucións, polo que acabou denunciado por incumprir o estado de alarma.

Desde que se decretou este período excepcional, a Policía Local impuxo 534 denuncias.

Ademais, o pasado 28 de maio tamén foron denunciados dous locais de hostalería de Pontevedra que superaban o aforo máximo permitido para esta fase 2 da desescalada.