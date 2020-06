Cuntis, Barro, Moraña, Portas e Campo Lameiro súmanse á Semana sen Tabaco a través do programa de prevención de condutas adictivas que comparten estes municipios.

Con esta iniciativa, estes concellos reforzan a súa aposta pola vida saudable facendo especial referencia á poboación máis nova, que é á que precisamente dirixe a súa atención a Organización Mundial da Saúde a campaña deste ano.

Dadas as limitacións da conxuntura actual polo estado de alarma, as accións previstas ofreceranse vía telemática ata o vindeiro sábado 6 de xuño. Pódese acceder a través da web destes concellos, das redes sociais municipais, das webs dos centros educativos destes municipios ou través do blogue do programa de prevención.

A oferta divulgativa e informativa que se pon ao dispor dos cidadáns inclúe o manifesto do Día Mundial sen Tabaco - celebrado este domingo 31 de maio -, prevención do tabaquismo desde a familia, consellos para deixar de fumar, novos produtos do tabaco, a campaña 'non te deixes enganar' ou tabaco e COVID19, entre outros; vídeos, cartelería e mesmo xogos para autoevaluar os coñecementos sobre os prexuízos do tabaquismo.