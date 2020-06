O gastromercado terá terraza ao aire libre na rúa Serra

Para compensar a perda de aforo que sufriu o gastromercado polas restricións sanitarias impostas polo coronavirus, o Concello de Pontevedra autorizou a instalación de veladores para os establecementos gastronómicos da praza de abastos.

Así o anunciou este luns a edil Eva Vilaverde, responsable da ocupación de espazos públicos. O obxectivo é que a redución de aforo no interior do mercado véxase aliviada cos asentos que poderán ter nas terrazas ao aire libre.

A toda a hostalería, sinalou a concelleira, estáselle autorizando ampliar o espazo reservado para as súas respectivas terrazas e entendían que os hostaleiros do gastromercado debían ter as mesmas oportunidades para "compensar" a súa redución de ingresos.

Os técnicos municipais están a estudar agora a mellor fórmula para colocar estas terrazas na vía pública. De momento, sinalou Vilaverde, aínda se descoñece o número de veladores que se poñerán ou de que forma estarán colocados na rúa Serra.

O Concello espera que esta medida contribúa tamén a "dinamizar" o mercado.