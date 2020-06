A Lama recupera a súa feira

Feira da Lama © Concello da Lama

O público respondeu na recuperación da Feira da Lama, a primeira que se celebra neste municipio desde que se decretara o Estado de Alarma, e que se saldou con numerosa presenza de visitantes que tiveron como protagonistas a casi unha vintena de postos de venta ambulante de sectores tan dispares como o téxtil, alimentario, panadeiro, agrícola, queixeiro, embutido e un pulpeiro que axudou a dinamizar este "centro comercial rural da Lama".

Os postos, concentrados na Alameda de Lama, foron ubicados de tal xeito que se puderan respectar ao máximo as medidas de seguridade e distanciamento social.

Asemade, membros do equipo de goberno e de Protección Civil coordinados polos tenentes de alcalde, David Carrera e Jorge Méndez, e o concelleiro, David Vidal, repartiron mascarillas entre as persoas que se achegaron ata a Feira e carecían delas, ademais de ubicar varios dispensadores de xel hidroalcólico para o uso da xente.

A Feira da Lama, fiel á súa tradición, concentrou este domingo a vendedores ambulantes de roupa, calzado panadería, produtos da horta, queixería, embutidos, comestibles e plantas ademais do pulpeiro, que rexistrou longas ringleiras de persoas que se achegaban para mercar e levar para casa ou degustar o polbo baixo carpa e nas mesas habilitadas na Alameda.

Entre os asistentes atopábase o alcalde da Lama, Jorge Canda e membros do seu equipo de goberno, quen recibiu con satisfacción esta reapertura da actividade feiral como motor de dinamización económica do municipio e salientou que "moitisima xente veu ata a feira porque xa tiña gañas de participar nunha actividade destas características. Hai un ambiente común a todos caracterizado polas gañas de que se recupera a normalidade canto antes. De feito mírase que a xente ten gañas de volver a recuperar a súa vida, con prudencia e responsabilidade, pero coa decisión clara de que non haxa unha volta atrás", indicou o alcalde.