O TSXG acolle a vista de apelación polo crime de Ponte Caldelas

O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acollerá este martes a vista de apelación polo crime de Ponte Caldelas.

A sección segunda do alto tribunal galego resolverá a apelación contra a sentenza da sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra que, de acordo co veredicto do Tribunal do Xurado, condenou a 18 anos e medio de cárcere e a oito anos de liberdade vixiada a Marcos Vidal González.

O xurado concluíu que Marcos é o autor dun delito de asasinato con aleivosía e ensañamiento.

En novembro de 2015 este home acudiu ao domicilio e apuñalou a Manuel Rivas, o marido da muller coa que tivera unha "relación intermitente".

Na sentenza, considerouse probado que o acusado a vítima e que, cando soubo que seguía vivindo coa súa esposa, inmobilizouno co xeonllo, "tirouno ao chan e asestoulle diversas puñaladas en distintas partes do corpo" cunha navalla, o que lle ocasionou a morte.

O ataque foi "sorpresivo e inesperado", polo que o falecido careceu de oportunidade para o seu defensa. Ademais, segundo a resolución de condena o acusado propinoulle á súa vítima máis puñaladas das necesarias para causar máis dor, aínda que se tiveron en conta as circunstancias atenuantes de confesión e dilacións indebidas. Ademais da pena de prisión, Marcos V. foi condenado a indemnizar aos pais da vítima en 40.000 euros, e á súa viúva en 30.000 euros.

Tamén se lle impuxo a prohición de achegarse ou comunicarse coa esposa do falecido, así como a medida de liberdade vixiada durante 8 anos unha vez que salga do cárcere.